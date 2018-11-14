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Akülü düzenekle akaryakıt çalarken yakalandı

Gaziantep'te bir kişi çalıştığı petrol istasyonunda kurduğu düzenekle akaryakıt çalarken mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

  • İHA
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Gaziantep’te mahalle bekçileri, bir kişiyi çalıştığı petrol istasyonunda akaryakıt çalarken yakaladı.
 
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarında devriye atarken, H.Ç isimli şahıs kendi çalıştığı petrol istasyonu deposundan aküye bağlı santral fişiyle kendi aracında bulunan varillere motorin çekerken yakaladı.
 
Suçüstü yakalanan şahsın daha önce de 6 kez aynı yöntemle akaryakıt çaldığı belirlendi. H.Ç’ye, bu işte E.Y isimli başka bir şahsın da yardım ettiğini belirleyen ekipler, iki şahsı da gözaltına aldı.
 
Şahıslar, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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