Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kars’ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, E.D. yönetimindeki otomobil Kuyucuk Köyü çıkışında Kars istikametine seyir halindeki A.P. yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada traktör ikiye bölünürken, E.D., T.E., B.G. ve traktör sürücüsü A.P. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve jandarmaya bildirdi. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini alırken, 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
Yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan traktör sürücüsü A.P. durumu ağır olduğundan dolayı ambulansa Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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