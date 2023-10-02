İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,492
  • EURO
    29,1393
  • ALTIN
    1631.99
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Al Nahyan terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı
Güncel

Al Nahyan terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ankara'daki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, ülkesinin Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 01:02 - Güncelleme:
Al Nahyan terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı
ABONE OL

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan, Ankara'daki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Al Nahyan görüşmede, BAE'nin, Türkiye ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, terörün her türlüsüyle mücadele için ortak uluslararası çabaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Saldırıda yaralanan güvenlik güçlerine acil şifalar temennisinde bulunan Al Nahyan, Türkiye ve kardeş Türk halkına her türlü kötülükten güvende ve istikrar içinde selamette olmaları temennisinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.