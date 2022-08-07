Ala düşmesine dikkat! Denizde ala ne zaman düşer? Eyyamı Bahur lekesi nasıl çıkar?

Denizde ala düşmesine dikkat! Ağustos'un ilk haftasını kapsayan günlerde güneşin insan teninde renk değişimine, yani alalara sebep olur. Eyyamı Bahur sıcaklarının etkisiyle oluşan cilt lekelerine halk dilinde 'Aala düşmesi' denir. Peki Denizde ala ne zaman düşer? Eyyamı Bahur lekesi nasıl çıkar?

DENİZDE ALA NE ZAMAN DÜŞER?

Ağustos ayının ilk haftasına denk gelen eyyam-ı bahurda bu yıl Antalya, Adana, Mersin, Aydın, İzmir gibi kıyı kesimlerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Deniz kıyısında yaşayanların çoğu Eyyamı bahurda denize girmenin zararlı olduğuna inanır ve girmez. Bu tarihlerde ıslak vücut ile güneş altında dolaşıldığında su damlacıkları mercek görevi görür ve deride lekelenlemelere neden olur.

Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olduğu günlerde güneşin insan teninde renk değişimine, yani alalara sebep olduğu bilinmektedir.

EYYAMI BAHUR LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Denizde ala düşmesi olarak bilinen lekelenmelerin önüne geçmek için koruyucu losyonlar kullanmak gerekir. Her şeyden önemlisi de denizden çıktıktan sonra ıslak kalmamaktır.

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN?

Eyyam-ı bahur sıcaklıkları genelde temmuz ve ağustos aylarında hissediliyor.

Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının en çok hissedildiğini dönemin ağustos ayının ilk iki haftası olduğunu belirten Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Eyyam-ı bahur Afrika üzerinden gelen çok sıcak hava kütleleri ile muson uzantılı Basra alçak basıncının kuvvetli rüzgarla ülkemize taşınan çok etkili olan boğucu sıcaklardır. Küresel İklim değişikliğine paralel olarak metropollerde artık yoğun bir şekilde oluşan ısı adalarının hava sıcaklıklarını katbekat artırması ile cehennem sıcaklıkları veya vahşi sıcaklık oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.