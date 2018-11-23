Alaattin Çakıcı ile irtibatlı şüphelilere yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.