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Alaattin Çakıcı ile irtibatlı şüphelilere yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer 21 zanlıdan 4'ü adli kontrol uygulanması, 17'si ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
 
Mahkeme tarafından sorgulanan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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