Alabora'nın Osman Kavala'nın talimatlarıyla Gezi kalkışmasını örgütlediği ortaya çıktı

Savcılığın tespitlerine göre, Memet Ali Alabora'nın tutuklu Osman Kavala'nın talimatlarıyla Gezi Kalkışmasının örgütlenmesini gerçekleştirdiği, Gezi'nin provası olarak değerlendirilen ve Türkiye'de olaylar öncesinde sahneye konan Mi Minör isimli tiyatro oyununun ekibiyle Alabora'nın Mısır'a gittiği sırada kalkışmanın beyinlerinden Otpor'un kurucusu Sırp Ivan Marovic'in de Mısır'da olduğu anlaşıldı.

2013 yılında meydana gelen Gezi Kalkışmasını organize ve finanse ettiği belirlenen iş adamı Osman Kavala'nın ekibine geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında 20 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Osman Kavala'nın ekibinden Anadolu Kültür A.Ş.'nin yöneticileri ile Prof. Betül Tanbay Tüten ve Ali Hakan Altınay'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınmıştı. Gözaltına alınan 12 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken şüphelilerden Yiğit Aksakoğlu ise Emniyet'teki sorgusunun ardından tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Memet Ali Alabora'ydı…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği sevk yazısında, Gezi Kalkışması'nda attığı tweet ve söylemlerle toplulukları provoke eden oyuncu Memet Ali Alabora hakkında çarpıcı tespitler yer aldı.

O GÖRÜŞME YER ALDI

Buna göre, Memet Ali Alabora ile Osman Kavala arasındaki telefon görüşmesine yer verildi. Yazıda, Kavala'nın Alabora'yı arayıp "Bir ara bu yani bu hadisenin önümüzdeki şeyleri ne olur hani hep Avrupalılar her gördüğüm şey soruyor iyi tamam da hani bu siyasi durumu nasıl değiştirecek diye sorup duruyor. Bir ara bir yani birkaç arka… kişi oturup bir konuşsak mı?" diyerek görüşmek istediğinin tespit edildiği yer aldı.

Sevk yazısında, bu görüşmenin yapılan eylemin tamamıyla önceden hazırlanmış bir plan dahilinde gerçekleştirildiğini gösterdiği, nihai amacın ise Arap ülkelerinde olduğu gibi kaos ve kargaşa çıkartarak bir hükümet değişikliği olduğunun açıkça görüldüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, çıkan olayların bir tertibat olduğu ve bu tertibatta Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli bir aktör olduğu değerlendirilen George Soros tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Osman Kavala'nın organizatör ve finansör olduğu tespit edildi.

KAVALA'NIN DİREKTİFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÖRGÜTLENDİLER

Yazıda, Memet Ali Alabora ve eşi Pınar Alabora ile arkadaşlarının Kavala'nın direktifleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdikleri değerlendirildi. Memet Ali Alabora'nın ve birlikte hareket ettiği şahısların çıkan olayların alevlendirilmesi için Twitter üzerinden örgütlenme gerçekleştirdiği kaydedildi. PKK, DHKP-C, MLKP gibi sol terör örgüt üye ve yandaşlarını, Oyuncular Sendikası aracılığı ile tiyatro ve sinema oyuncularını sokak eylemlerine çekmeye çalıştığı tespit edildi. Amacın marjinal gruplar ve terör örgütleri vasıtasıyla şiddetin fitilini ateşleyip kaos oluşturmak olduğu ve nitekim öyle de olduğu belirtildi.

2011'DE 'AYAKLAN İSTANBUL'

2011 yılında Memet Ali Alabora'nın da yer aldığı Gezi Parkı'nda çekilmiş video görüntülerinin olduğu ve görüntülerde 'Ayaklan İstanbul' ibaresinin yer aldığı, bu nedenle 2011 yılında gündem oluşturma çabalarının başladığı ve 27 Mayıs 2013 tarihinde uygun ortam oluşturularak gezi olaylarının başlatıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

ÖRGÜTSEL BİR YAPIDA HAREKET

Savcılık tespitlerinde, şahısların birbirleri ile irtibatlı oldukları, aralarında hiyerarşik bir ilişkinin bulunduğu, koordineli olarak hareket ettikleri, Gezi eylemlerini genişletmek, derinleştirerek Anadolu'ya ve tüm Türkiye'ye yaymak için gizli ve açık toplantılar ve eğitimler yaptıkları, 2011 yılından günümüze faaliyetlerinin devam ettiği bu şekilde örgütün sürekliliği olduğu, Kavala'nın gerek Memet Ali Alabora, gerekse diğer şüpheli şahıslarla irtibatlı olarak hareket ettiği ve örgütsel bir yapıda olduklarının anlaşıldığı belirtildi.

ÖNCE MISIR'A, ARDINDAN TÜRKİYE'YE

Ayrıca, Türkiye Grubu'nun aktörleri olan Memet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, yazar Handan Meltem Arıkan, reklamcı Melih Edomivonyi isimli şahısların 7 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul ilinde birlikte ayrılarak uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittikleri ve 15 Temmuz 2012'de Türkiye'ye döndükleri tespit edildi. Bu sırada Otpor'un kurucusu Ivan Marovic'in de Mısır'da olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

GELDİKLERİ GİBİ 'Mİ MİNÖR'

Söz konusu şahısların Türkiye'ye geldikten hemen sonra 30 Temmuz 2012 tarihli Mi Minör isimli tiyatro oyununun provalarına başladıkları, Handan Meltem Arıkan'ın yazdığı ve Memet Ali Alabora'nın yönetmenlik yaptığı Mi Minör'ün izleyiciyi sosyal medya aracılığı ile örgütleyip sergilenecek oyuna davet eden ve seyircinin de interaktif olarak katıldığı bir tiyatro oyunu olduğu ifade edildi.

"GEZİNİN PROVASI"

Yazıda, "Nisan 2013'e kadar gösterimde kalan oyunda izleyici sosyal medya aracılığı ile örgütlenip temsili ülkenin başkanına karşı ayaklanmaya teşvik edilmektedir. Gerek oyunun içeriğine gerekse oyuncuların yaptığı açıklamalara bakıldığında oyun çerçevesinde Gezi Parkı eylemlerinin provasının yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

(Sabah)