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Alacağını istedi, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Murat Aşık (50), alacağını istemek için buluştuğu, bir süre önce iş yerini devrettiği Yakup M. (27) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

  • DHA
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Edremit ilçesine bağlı kırsal Yaylaönü Mahallesi'nde oturan Murat Aşık, bir süre önce iş yerini devrettiği Yakup M.'yi borcunu ödemeyince telefonla aradı. Dün akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi yolu üzerinde buluşan Murat Aşık ve Yakup M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup M., yanındaki bıçağı Murat Aşık'ın kalbine sapladı. Yakup M., Murat Aşık'a ait otomobille kaçtı. Çevre sakinleri tarafından çağırılan ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Aşık, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Yakup M.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Murat Aşık'ın cenazesinin, bugün ikindi namazı sonrası Yaylaönü Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

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