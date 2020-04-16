Alacak verecek kavgası kanlı bitti

DHA 16 Nisan 2020 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 10:30

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Akbük Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan K. ile Mustafa Ali Ordukaya arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan K., yanındaki av tüfeğiyle Ordukaya'ya ateş ederek göğsünden vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Ali Ordukaya, gelen ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ordukaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüpheli Hasan K., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.