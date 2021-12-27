İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2021 Pazartesi / 23 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,0133
  • EURO
    12,3796
  • ALTIN
    635.169
  • BIST100
    1891.28
Güncel

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

İzmit'te aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

DHA27 Aralık 2021 Pazartesi 01:34 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 01:48
ABONE OL

Olay gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Beren Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 grup sokakta karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında E.A. ve M.C. bıçak darbeleriyle yaralandı. E.A.'ya ait otomobil de zarar gördü. Bıçaklı saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.