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Alacak verecek kavgasında kan aktı

Sakarya'da bir iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar ateşlendi, 4 kişi yaralandı. Diğer 3 yaralı ise olay yerinden kaçtıktan sonra hastaneye gitti. 4 yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

DHA08 Aralık 2020 Salı 15:37 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 15:37
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Olay, öğle saatlerinde, Hendek ilçesi Basşpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi E.G. ile 3 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahlarını ateşledi. İş yeri sahibi E.G. ile tartıştığı F.S., M.Y. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.G., yapılan ilk müdahalenin ardından Toyota Hastanesi’ne sevk edildi.

Diğer 3 yaralı ise olay yerinden kaçtıktan sonra hastaneye gitti. 4 yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

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