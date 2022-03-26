İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2022 Cumartesi / 23 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
Güncel

Alacak verecek kavgasında kan aktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi borç meselesinden çıkan tartışmada silahla öldürüldü.

AA26 Mart 2022 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 12:40
ABONE OL

İddiaya göre, Osman Ö. aralarında borç meselesi bulunan sütçü Musa Yaman'ı (41) Yeni Mahalle Seyran Caddesi'ndeki evinin önüne çağırdı.

Yaman, adrese geldiğinde ikili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Av tüfeğiyle ağır yaralanan Yaman, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavga sırasında bıçakla hafif yaralandığı belirtilen Osman Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Musa Yaman'ın bir süre önce sattığı dairesinin parasını Osman Ö'ye borç olarak verdiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.