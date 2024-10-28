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Alacak verecek meselesine 54 bıçak darbesi! 70 yaşındaki adamı feci şekilde katleden şahıs tutuklandı

Zonguldak'ta alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden 70 yaşındaki Kamil Gezer'i 54 bıçak darbesiyle öldüren E.V. (43), kamera kayıtları ve suç delilleri sayesinde yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA28 Ekim 2024 Pazartesi 17:23 - Güncelleme:
Alacak verecek meselesine 54 bıçak darbesi! 70 yaşındaki adamı feci şekilde katleden şahıs tutuklandı
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Zonguldak'ta 70 yaşındaki Kamil Gezer'in evinde 54 bıçak darbesiyle ölü bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler 750 saatlik kamera kayıtlarını inceleyip cinayeti çözdü. Zanlının, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşlı adamı öldürüp evdeki kayıt cihazı ile suç aleti olan bıçağı ormanlık alana ve ırmağa attığı ortaya çıktı. Gezer'in 54 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Gezer, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 750 saatlik görüntüyü izledi. Görüntülerden E.V.'ye (43) ulaşıldı.

Ekipler, evdeki kayıt cihazının alındığını da belirleyince E.V.'nin suç aleti ile birlikte kayıt cihazını Çaycuma ilçesindeki ormanlık alan ve ırmağa attığını tespit etti. Bölgede geniş çaplı yapılan arama sonrası suç aleti bıçak ve kayıt cihazı bulundu. E.V.'nin cinayeti alacak verecek mevzusu nedeniyle işlediği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan E.V., geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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