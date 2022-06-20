Alanya ile Novi Sad arasında iş birliği

Novi Sad'da düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Sırbistan Alanya Fahri Konsolosu Oktay Karaca, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Yücel burada yaptığı açıklamada, "Önemli bir iş birliğini imzalamak için bugün bu ülkede, bu şehirde bulunmaktan dolayı son derece mutluyum. Bize bu ortamı hazırladıkları için başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerimiz, belediye başkanımız ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımıza her iki ülke adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Novi Sad'ın tarihi, kültürü, örf ve adetlerine dikkati çeken Yücel, "Buraya kalıcı bir dostluk için geldik. Alanya Belediyesi olarak, kültür, turizm, tarih, spor ve eğitim alanlarında iş birliği yaparak, birbirimize katkıda bulunmak ve iyi niyet mektuplarını imzalamak için buradayız. İnşallah kardeşlik protokolümüzü de en yakın zamanda yaparız." dedi.

Alanya'nın farklı dinlere, dillere ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığının altını çizen Yücel, şöyle devam etti:

"Alanya, yaklaşık 30 yıldır, Almanya, Polonya, Litvanya, Finlandiya, Letonya, Mısır, Ukrayna, Makedonya, Rusya, Çin'in de arasında olduğu 21 ülkede kardeş şehirler edindi. İnşallah şimdi de 22'nci kardeş şehrimiz de Novi Sad olacak. Alanya'da, yaklaşık 130 farklı milletten, 51 bini aşkın yerleşik yabancı yaşamaktadır ve bu sayının 250'sini Sırp vatandaşları oluşturmaktadır."

Alanya Belediyesi ve Novi Sad arasında "köprü" oluşturmak adında Sırbistan'a geldiklerini söyleyen Yücel, "Bu iş birliği ile iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.

Novi Sad Belediye Başkanı Vucevic ise Novi Sad'ın diğer şehirler ve belediyeler ile ilişkilerini geliştiriyor ve kardeş şehirler ediniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vucevic, "Alanya, (Türkiye'den) Novi Sad ile anlaşma yapan ilk belediye. Daha önce birçok belediye ve şehir ile irtibata geçtik ancak böyle bir adımı ilk kez Alanya Belediyesi ile attık. Bu anlaşma ile ekonomi, kültür, spor ve turizm alanlarında iş birliği yapacağımızı umuyorum." dedi.

İmzalanan niyet mektubuyla, Türk ve Sırp halklarını ve Alanya Belediyesi ile Novi Sad'ı birbirine bağlayan dostane ilişkilerin ve karşılıklı iş birliğinin kurulması ve derinleştirilmesinin hedeflendiği ve kardeş şehir anlaşmasının Alanya'da imzalanacağı kaydedildi.