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Alanya’da 1 milyon liralık kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı kuyumcu dükkanında yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalınması olaylıyla ilgili 2 şüpheli daha polisin operasyonuyla yakalandı. Soygun ani ise kuyumcuların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İlçenin Saray, Avsallar ve Mahmutlar mahallelerinde bulunan 3 ayrı kuyumcudan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde ‘hırsızlık ve suç işlemek için örgüt kurmak’ suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip kuran polis, olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek yeterince delil toplanmasının ardından yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ve bir miktar para çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin V.K., E.K., M.C. ve H.K. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine operasyon için düğmeye basan Asayiş ekipleri V.K., E.K. ve M.C.’yi İstanbul’da H.K.'yi ise Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki gizlendikleri adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
2 ŞÜPHELİ DAHA OPERASYONLA YAKALANDI
 
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsız olayının karışan Haydar C.ve Askeri K. isimli şüphelilerinde olduğunu tespit etti. Tespit üzerine asayiş ekipleri Haydar C.’i Diyarbakır Askeri K.’i ise Mersin’in Tarsus ilçesindeki adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Alanya emniyetine getirilen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
SOYGUN GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI
 
Soygun anı kuyumcu dükkanlarının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 7 Şubat’ta saat 04.55 sıralarında yüzleri maskeli 4 kişi gelerek kepengi levye yardımıyla açtıktan sonra alarm sistemini devre dışı bırakarak kuyumcudan içeri giriyor. 1 kişi gözlem için dışarıda beklerken içerideki güvenlik kamerasında ise 3 kişi, vitrindeki altınları ellerindeki çuvallara yaklaşık 1 dakikada doldurarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

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