3 Kasım 2025 Pazartesi
Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı: Zanlı gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde boşanma aşamasında olan Rus uyruklu bir çift arasında yaşanan tartışma kanlı bitti.

3 Kasım 2025 Pazartesi 16:17
Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı: Zanlı gözaltına alındı
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde karşılaşan M.G. isimli Rus uyruklu erkek ile boşanma aşamasında olduğu Rus uyruklu eşi A.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.G., A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.G. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Rus çift
  • Mahmutlar olayı
  • boşanma

