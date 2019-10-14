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Alanya'da denize giren Norveçli turist boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Norveç’li turist boğuldu.

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Alınan bilgiye göre, Alanya'da tatil yapan Norveçli turist Jatten Bjorn (61), dün İncekum Mahallesi'ndeki plajda denize girdi. Dalgalar arasında kaybolan Bjorn, bölgedeki diğer tatilciler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Bjorn, kurtarılamadı.

Norveçli turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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