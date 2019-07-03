32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6478
  • 6,3738
  • 258.777
  • 99.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Alanya'da orman yangını

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alanya'nın kırsal bölgesindeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü personelinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangının büyümeden söndürülmesine çalışılıyor.

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Jet-ski ile kaçtılar! Ünlü turizmciye büyük şok

Jet-ski ile kaçtılar! Ünlü turizmciye büyük şok

Ünlü şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Ünlü şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Boateng'e sürpriz teklif

Boateng'e sürpriz teklif

Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatlar tamamladı

Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatlar tamamladı

Tunca Nehri'nde oluştu

Tunca Nehri'nde oluştu

Alman basını: Türkiye, S-400'leri tercih ediyor çünkü...

Alman basını: Türkiye, S-400'leri tercih ediyor çünkü...

Hafter güçleri barınma merkezini vurdu: Çok sayıda ölü var

Hafter güçleri barınma merkezini vurdu: Çok sayıda ölü var
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Karlar eridi, muhteşem manzaralar açığa çıktı

Karlar eridi, muhteşem manzaralar açığa çıktı

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA