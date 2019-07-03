Alanya'da orman yangını
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
- DHA
Alanya'nın kırsal bölgesindeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü personelinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangının büyümeden söndürülmesine çalışılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.