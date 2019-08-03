Alanya’da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 2 bin 520 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği baskında sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 520 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.