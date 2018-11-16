Alanya’da polisten çakmak gazı ve uyuşturucu denetimi
Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, çakmak gazı ve uyuşturucu kullanan şüphelileri yönelik parklarda denetim yaptı.
- İHA
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ve güven timleri, daha önceden belirledikleri 15 parkta çakmak gazı ve uyuşturucu madde kullanan şüphelilere yönelik denetim yaptı.
Denetimlere çok sayıda polis ve bekçi katılırken, şüpheli görülen 25 kişiye kimlik sorgusu yapıldı. Parklar ve çevreleri de ekipler tarafından incelendi. Denetim kapsamında T. U., ‘Bilişim' ve 'Hırsızlık’ suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.