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Alanya’da polisten çakmak gazı ve uyuşturucu denetimi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, çakmak gazı ve uyuşturucu kullanan şüphelileri yönelik parklarda denetim yaptı.

  • İHA
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ve güven timleri, daha önceden belirledikleri 15 parkta çakmak gazı ve uyuşturucu madde kullanan şüphelilere yönelik denetim yaptı.
 
Denetimlere çok sayıda polis ve bekçi katılırken, şüpheli görülen 25 kişiye kimlik sorgusu yapıldı. Parklar ve çevreleri de ekipler tarafından incelendi. Denetim kapsamında T. U., ‘Bilişim' ve 'Hırsızlık’ suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
 

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