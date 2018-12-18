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Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

  • İHA
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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Obagöl Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi’ndeki bir adreste uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Aydın F.(44) ve Serdar A. (21) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Aydın F.’nin üst aramasında 21 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, Serdar A.’da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
 
3 şüpheli daha gözaltına alındı
 
Soruşturmayı derinleştiren ekipler aynı operasyon kapsamında Deniz K.(24),  Erkan S.(33), Hayri K.(38) isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında Erkan S.’nin üzerinde 4 adet uyuşturucu hap, Hayri K.’de 1 adet uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan Erkan S. ve Hayri K. hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Aydın F., Deniz K. ve Serdar A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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