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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Cikcilli Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbar edilen şüpheli T.A, Hacıbaba Caddesi'nde gözaltına alındı.

Yakalanmamak için attığı 0,15 gram metamfetamini ele geçiren ekipler, şüphelinin evinde de arama yaptı.

"Esco" adlı narkotik detektör köpeği ile yapılan aramada, evde de 0,15 gram metamfetamin, 1,60 gram Afyon sakızı ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı T.A, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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