Alanyaspor üç puanı Cisse ile aldı

29.12.2019 19:00 - Güncelleme: 29.12.2019 19:00

Konyaspor 8. dakikada Daci'nin golüyle öne geçerken, Alanyaspor'a beraberliği getiren gol 35. dakikada golcüsü Papiss Cisse'den geldi. 90+5. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Senegalli golcü Cisse, attığı golle 3 puanı getiren isim oldu. Papiss Cisse, 2019 yılını böylece 23 golle tamamlamış oldu.



Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Alanyaspor, 29 puana yükseldi. 10 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 15 puanla, 15. sırada kaldı.

Süper Lig'de 2. yarının ilk haftası olan 18. haftada Alanyaspor evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.