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Alanyaspor'dan gol şov

Süper Lig'de 2. hafta maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.

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Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Tasos Bakasetas, 54. dakikada Papiss Cisse, 59. dakikada Junior Fernandes ve 88. dakikada Yacine Bammou kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 33. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Alanyaspor puanını 6'ya yükseltti. Kasımpaşa 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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