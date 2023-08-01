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Eyyam-ı bahur başlıyor! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklığının Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derecenin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini bildirdi. Uzmanlar, eyyam-ı bahur sıcaklarının bunaltan nem oranlarına dikkat çekerek “Mümkünse sokağa çıkmayın” diyor.

AA1 Ağustos 2023 Salı 08:01 - Güncelleme:
Eyyam-ı bahur başlıyor! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA'ya yaptığı açıklamada, son değerlendirmelere göre, hafta ortasından itibaren yurt genelinde hava sıcaklığındaki artışın devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Özellikle güney kesimlerde 2-4 derece, iç kesimlerde ise 6-8 dereceye varan mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı beklendiğini dile getiren Macit, "Hafta sonu dahil olmak üzere hava sıcaklığındaki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde yaklaşık 4 ile 8 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor." bilgisini paylaştı.

Macit, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığının, özellikle Marmara Bölgesi'nde 34-39 dereceye, Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde ise 42 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde de 36-40 derece, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde de yer yer 40 dereceye kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Hafta sonuna kadar hava sıcaklığının Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında 40 derece ve doğusunda 34-35 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yaklaşık 40 derecenin üzerine ulaşacağını tahmin ediyoruz."

- ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ HAVA SICAKLIĞI

Üç büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin de Macit, "Ankara'da hava sıcaklığının hafta sonuna kadar yaklaşık 40, İstanbul'da 34, İzmir'de 36, Antalya'da da 34 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Antalya'da yüksek nem olacağından hissedilen sıcaklık 42 dereceye kadar ulaşacak." dedi.

Yağışlara ilişkin de Macit, "Kuzey kesimlerde yer yer yerel gök gürültülü sağanaklar var. Bu yağışların şu an için çok kuvvetli olacağını beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Macit, vatandaşlara, hava sıcaklıklarına bağlı olumsuzluklar yaşanmaması için 11.00-16.00 saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

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