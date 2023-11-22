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Alarm veriyordu! Son yağışlardan sonra İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 7,07 yükselerek yüzde 23,25 seviyesine ulaştı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
Alarm veriyordu! Son yağışlardan sonra İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Barajların doluluk 10 günlük sürede yüzde 7,07 artarak bugün itibarıyla yüzde 23,25'e yükseldi.

Son yağışlarla Alibey Barajı yüzde 24,57, Terkos Barajı 11,29, Büyükçekmece Barajı yüzde 7,96, Sazlıdere Barajı yüzde 8, Istrancalar Barajı yüzde 22,24, Kazandere Barajı yüzde 6,29, Pabuçdere Barajı 3,22, Ömerli Barajı yüzde 45,57, Darlık Barajı yüzde 37,57, Elmalı Barajı yüzde 44,17 seviyelerinde doluluğa erişti.

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