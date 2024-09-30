İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2024 Pazartesi / 26 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1759
  • EURO
    38,2931
  • ALTIN
    2912.51
  • BIST100
    9670.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Alaşehir'deki yangına müdahale sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

DHA30 Eylül 2024 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
Alaşehir'deki yangına müdahale sürüyor
ABONE OL

Alaşehir'in Serinyayla Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 14.30 sıralarında maki yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçradı. Alevlere ilk müdahale 15 dakika içinde yapıldı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir itfaiye gruplarının yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla helikopter ve uçakların çalışmasına ara verildi. Yerleşim yerlerinden uzak bir noktada devam eden yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden müdahale başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.