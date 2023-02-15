Albay Singh: Türk halkından ve hükümetinden çok fazla yardım alıyoruz

AA muhabirinin hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, depremin ardından 7 Şubat'ta Hindistan'dan yola çıkan orduya bağlı sağlık ekibi, aynı gün akşam saatlerinde Adana'ya ulaştı.

Adana'dan İskenderun'a hareket eden ekip, sahra hastanesini kurduktan sonra 8 Şubat akşamından itibaren hasta kabul etmeye başladı.

İçerisinde X-Ray, laboratuvar hizmeti de veren sahra hastanesinde, 13 doktorun aralarında yer aldığı 99 sağlık çalışanı görev yapıyor. Hindistanlı uzmanların yanı sıra gönüllü Türk doktor ve hemşireler de hastaların tedavisinde görev alıyor.

Sahra hastanesinde görev yapan doktorlar arasında ortopedi, iç hastalıkları ve anestezi gibi alanlarda uzmanlar yer alıyor.

Diş doktorunun da bulunduğu hastanede, tedavi edilen hastalara ücretsiz ilaç da sağlanıyor.

Depremin vurduğu ilçelerden İskenderun'da halk, Hindistanlı sağlık ekibinin verdiği destekten oldukça memnun görünüyor.

Hastanede tedavi olanların bazıları Hindistanlı görevlilere sarıldı bazıları da hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "TÜRK HALKINDAN VE HÜKÜMETİNDEN ÇOK FAZLA YARDIM ALIYORUZ"

Sahra hastanesinin sorumlusu Albay Yadu Vir Singh, hastanenin faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Albay Singh, deprem haberinin ardından bölgeye gitmeleri için kendilerine talimat geldiğini ve yoğun hazırlık sürecini tamamladıktan sonra 7 Şubat'ta yola çıktıklarını belirterek, "Neredeyse ülkedeki yıkımı duyar duymaz harekete geçtik ve bize ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." dedi.

Hastaları tedavi etmeye başladıktan sonra bölge halkının kendilerine çok yakın davrandığını dile getiren Singh, "Türk halkı çok yardımsever davranıyor. Türk halkından ve hükümetinden çok fazla yardım alıyoruz. Tüm doktorlar çok yardımsever, bize yardım etmek için gönüllü oluyorlar. Sizin desteğiniz sayesinde burada faaliyet gösterebiliyoruz." diye konuştu.

Singh, şu ana kadar hastanede 2 bin 400'den fazla kişiyi tedavi ettikleri bilgisini paylaşarak, "İnsanlar bize çok yakın davranıyor. Onlar gerçekten bizi seviyor ve çok kardeşçe bir his alıyoruz. Çok duygusal anlar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanede görevli İç hastalıkları uzmanı Yarbay N Kisen, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bölgede görev yapmaktan ve insanlara yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kisen, "Buradaki insanlara yardımcı olan ekibin bir parçası olmak bir öncelik ve gurur. Tabii ki Türk halkı için çok kötü ve mücadele dolu zamanlardayız. Ben kendimi insanlar için küçük de olsa bir şey yapmaktan ve onların acılarını dinleyebilmekten dolayı öncelikli hissediyorum." dedi.

- "BURADA KENDİMİ YABANCI GİBİ HİSSETMİYORUM"

Bölge halkının kendilerine yakın ilgi gösterdiğini kaydeden Kisen, "Ben yabancı bir ülkeden olmama rağmen burada kendimi yabancı gibi hissetmiyorum. İnsanlar çok sevecen ve işbirlikçi. Bu insanları tedavi etmekten mutluyum çünkü bir düşmanlığımız yok. " şeklinde konuştu.

Kisen, Türkiye'ye ve Türk halkına ilişkin desteğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu kriz zamanında Türk halkıylayız. Günün sonunda hepimiz insanız ve hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz. Tüm insanların temel ihtiyaçları aynı. Bu nedenle Türk halkının içinden geçtiği süreci hepimiz hissediyoruz. Hiç kimse hayatında bu kadar çok travma ve acı yaşamamalı. Bu çok üzücü. Umarım tünelin sonunda ışık vardır ve umarım hangi krizden geçersek geçelim küllerimizden yeniden doğarız."