Alçak saldırının faili teröristler öldürüldü

Adana'da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP’li 2 terörist, güvenlik güçlerinden kaçamadı. 2 hain Eskişehir’de saklandıkları hücre evinde, öldürüldü. Çıkan çatışmada 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak’taki hücre evine düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, 2 teröriste teslim ol çağrısında bulundu.

Çağrıya ateş açarak karşılık veren teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Teröristlerle çıkan çatışma sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli 2 polis ise hafif şekilde yaralandı.

GRİ LİSTEDEN BİR HAİN DAHA EKSİLDİ

Siirt'in Eruh ilçesinde, 28 Eylül’de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan “Serhat Iğdır” kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlendi. Operasyonda ayrıca etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise “Zinar Zagros” kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu bildirildi. Hakkari’de de bir terörist öldürüldü.