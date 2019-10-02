27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7413
  • 6,2747
  • 271.725
  • 103877
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Alçak saldırının faili teröristler öldürüldü

Adana'da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen teröristler güvenlik güçlerinden kaçamadı. MLKP’li Ozan Sözmen ve Fırat Şeran Eskişehir’de saklandıkları hücre evinde etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis hafif yaralandı.

  • STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana'da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP’li 2 terörist, güvenlik güçlerinden kaçamadı. 2 hain Eskişehir’de saklandıkları hücre evinde, öldürüldü. Çıkan çatışmada 2 polis hafif şekilde yaralandı. 

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak’taki hücre evine düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, 2 teröriste teslim ol çağrısında bulundu.

Çağrıya ateş açarak karşılık veren teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Teröristlerle çıkan çatışma sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli 2 polis ise hafif şekilde yaralandı. 

GRİ LİSTEDEN BİR HAİN DAHA EKSİLDİ
 
Siirt'in Eruh ilçesinde, 28 Eylül’de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan “Serhat Iğdır” kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlendi. Operasyonda ayrıca etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise “Zinar Zagros” kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu bildirildi. Hakkari’de de bir terörist öldürüldü.

Metrobüste tekme ve yumruklar konuştu! Akılalmaz anlar böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Deprem korkusu yok sattırdı! Ürün yetiştiremiyorlar

Deprem korkusu yok sattırdı! Ürün yetiştiremiyorlar

Yaşlı adam evinde öldü, 8 yıl sonra fark edildi

Yaşlı adam evinde öldü, 8 yıl sonra fark edildi

'Türkiye’yi sevmemek mümkün değil'  

'Türkiye’yi sevmemek mümkün değil'  

Beşiktaş'ta yeni aday Gültiken

Beşiktaş'ta yeni aday Gültiken

Metrobüs izdihamı alay konusu oldu

Metrobüs izdihamı alay konusu oldu

Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu

Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu

Bu tedbirlerle gıda ucuzlayacak

Bu tedbirlerle gıda ucuzlayacak

Meclis açılışında HDP'ye ayar

Meclis açılışında HDP'ye ayar
 

POPÜLER HABERLER

Metrobüste tekme ve yumruklar konuştu! Akılalmaz anlar böyle görüntülendi

Metrobüste tekme ve yumruklar konuştu! Akılalmaz anlar böyle görüntülendi

O silahlar ilk kez yüzünü gösterdi! İşte o görüntüler

O silahlar ilk kez yüzünü gösterdi! İşte o görüntüler

Polisler başlattı, ordular kapıştı

Polisler başlattı, ordular kapıştı

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA