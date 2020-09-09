Alçak tehdit sonları oldu! Teröristleri imha eden mühimmatın üzerinde dikkat çeken not

09 Eylül 2020 Çarşamba 13:46 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 13:46

Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya 'Pençe'yi vurdu. Pençe Kaplan Harekatı'nda, terör örgütünün inlerine girildi, 320 terörist öldürüldü. Operasyon kararlılıkla sürerken, Milad Kobadi, Gülşen Yolur, Semih Kaplan ve Culyana Xelo isimli teröristlerin öldürüldüğü operasyona ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

HER ŞEY MEHMETÇİK'İ TEHDİT EDEN O GÖRÜNTÜLER İLE BAŞLADI

Terör örgütü PKK'nın sözde yayın organında açıklamalarda bulunan Milad Kobadi isimli terörist küstah açıklamalarda bulundu. Mehmetçik'i tehdit eden terörist, "Haftanin'e girmek o kadar kolay değildir. Burası onların cehennemi olacak." dedi. O görüntüler teröristler için sonun başlangıcı oldu.

İSTİHBARAT HAREKETE GEÇTİ

Terör örgütü PKK'nın sözde yayın organındaki video istihbarat tarafından detaylı incelemeye alındı. Bölge uzun incelemeler sonrası tespit edildi. İHA'lar bölgedeki teröristleri teknik takibe aldı. Bir saniye bile gözden kaçırılmayan teröristler için harekete geçildi.

F-16'LAR HAVALANDI

Sabah'ın haberine göre, F-16'lar İHA'lar ile saptanan koordinatlara hareket etti. Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Anajet Üssü'nden kalkan F-16'lar, Haftanin'i cehenneme çevirdi. Akıllı mühimmat ile 4 terörist havaya uçuruldu.

BOMBANIN ÜSTÜNDEKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ: MEHMETÇİK YARINA BIRAKIR, YANINIZA BIRAKMAZ

F-16'ların teröristleri etkisiz hale getirdiği mühimmatın üzerindeki not da dikkat çekti. Teröristin küstah sözlerinin unutulmadığını gözler önüne seren Mehmetçik, bombaya, "Mehmetçik yarına bırakır, yanınıza bırakmaz" yazdı.

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar Irak'ın kuzeyinde, yurt içinde ve Suriye'de kararlılıkla sürdürülüyor.