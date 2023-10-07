İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2023 Cumartesi / 23 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alçakça iftira atan Sezai Temelli'ye dikkat çeken tepki: Hepsini Meclis'ten atacaksın
Güncel

Alçakça iftira atan Sezai Temelli'ye dikkat çeken tepki: Hepsini Meclis'ten atacaksın

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı operasyonlar terör sevici Sezai Temelli'yi rahatsız etmişti. Operasyonlar hakkında yalana sarılan Temelli'ye dikkat çeken bir tepki geldi. Katıldığı bir programda Gazeteci Nedim Şener, 'Şimdi de sınır ötesi harekatta PKK'dan yana açık tavır alıyorlar. Artık beklemeyeceksin ek dilekçeyle pazartesi günü kapatacaksın. Hepsini Meclis'ten atacaksın dışarıya.' dedi.

7 Ekim 2023 Cumartesi 09:07 - Güncelleme:
Alçakça iftira atan Sezai Temelli'ye dikkat çeken tepki: Hepsini Meclis'ten atacaksın
ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan terör unsurlarına düzenlediği hava harekatı HDP vekili Sezai Temelli'yi rahatsız etmişti. Terör örgütü PKK'nın kanalına çıkan Temelli, TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atıp, operasyonu kınamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Temelli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlattı.

Gazeteci Nedim Şener, Haber Global TV canlı yayınında, Temelli'nin skandal açıklamaları üzerinden HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin (YSP) varlığına tepki gösterdi.

"PKK, 2012'DE HDP İLE BİRLİKTE YSP'Yİ DE KURMUŞ"

YSP'nin HDP ile aynı olduğunu vurgulayan Şener, "Siyasi partiler kanununa göre kapatılan partinin yerine başka parti kurulamaz. Ne yapıyor PKK? 2012'de HDP ile beraber YSP'yi de kurmuş. Biz kapatılan yerine kurulmadık bak 2012'de kurulduk diyorlar." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE SINIRSIZ DEMOKRASİ VAR, BU OLMAZ"

Türkiye'de sınırsız demokrasi olduğunu söyleyen Şener, "Anayasa aynı zamanda sorumsuz özgürlüklerin de sınırlandığı alandır. Anayasa özgürlüklerin tanımlandığı aynı zamanda başkasının haklarına müdahaleyi de sınırlayandır." ifadelerini kullandı.

TEMELLİ'NİN SÖZLERİNE SERT TEPKİ: HDP VE YSP KAPATILMALI

Almanya'da terörle iltisaklı ya da ülkenin aleyhine hareket eden siyasi oluşumların anında kapatıldığını belirten Şener, "Siyasi partiler kanununa göre öyle bir madde koyulmalı ki, tek başına Sezai Temelli zat örneği üzerinden HDP ve YSP kapatılmalı" dedi.

"BUNLARIN HEPSİNİ HEMEN MECLİS'TEN DIŞARIYA ATACAKSIN"

YSP'nin TBMM'deki ilk gününde İstiklal Marşı'nı okumadığını ikinci gününde ise terörist başı Abdullah Öcalan'ı övmeye başladığını vurgulayan Şener, "Şimdi de sınır ötesi harekatta PKK'dan yana açık tavır alıyorlar. Artık beklemeyeceksin ek dilekçeyle pazartesi günü kapatacaksın. Hepsini Meclis'ten atacaksın dışarıya. Böyle bir Meclis olamaz" diyerek sözlerini noktaladı.

  • spot haber
  • operasyonlar
  • sezai temelli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.