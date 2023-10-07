Alçakça iftira atan Sezai Temelli'ye dikkat çeken tepki: Hepsini Meclis'ten atacaksın

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan terör unsurlarına düzenlediği hava harekatı HDP vekili Sezai Temelli'yi rahatsız etmişti. Terör örgütü PKK'nın kanalına çıkan Temelli, TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atıp, operasyonu kınamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Temelli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlattı.

Gazeteci Nedim Şener, Haber Global TV canlı yayınında, Temelli'nin skandal açıklamaları üzerinden HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin (YSP) varlığına tepki gösterdi.

"PKK, 2012'DE HDP İLE BİRLİKTE YSP'Yİ DE KURMUŞ"

YSP'nin HDP ile aynı olduğunu vurgulayan Şener, "Siyasi partiler kanununa göre kapatılan partinin yerine başka parti kurulamaz. Ne yapıyor PKK? 2012'de HDP ile beraber YSP'yi de kurmuş. Biz kapatılan yerine kurulmadık bak 2012'de kurulduk diyorlar." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE SINIRSIZ DEMOKRASİ VAR, BU OLMAZ"

Türkiye'de sınırsız demokrasi olduğunu söyleyen Şener, "Anayasa aynı zamanda sorumsuz özgürlüklerin de sınırlandığı alandır. Anayasa özgürlüklerin tanımlandığı aynı zamanda başkasının haklarına müdahaleyi de sınırlayandır." ifadelerini kullandı.

TEMELLİ'NİN SÖZLERİNE SERT TEPKİ: HDP VE YSP KAPATILMALI

Almanya'da terörle iltisaklı ya da ülkenin aleyhine hareket eden siyasi oluşumların anında kapatıldığını belirten Şener, "Siyasi partiler kanununa göre öyle bir madde koyulmalı ki, tek başına Sezai Temelli zat örneği üzerinden HDP ve YSP kapatılmalı" dedi.

"BUNLARIN HEPSİNİ HEMEN MECLİS'TEN DIŞARIYA ATACAKSIN"

YSP'nin TBMM'deki ilk gününde İstiklal Marşı'nı okumadığını ikinci gününde ise terörist başı Abdullah Öcalan'ı övmeye başladığını vurgulayan Şener, "Şimdi de sınır ötesi harekatta PKK'dan yana açık tavır alıyorlar. Artık beklemeyeceksin ek dilekçeyle pazartesi günü kapatacaksın. Hepsini Meclis'ten atacaksın dışarıya. Böyle bir Meclis olamaz" diyerek sözlerini noktaladı.