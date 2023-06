Alem Art Weekend'in beşinci ediyonu Mandarin Orıental, Bodrum'da gerçekleşti

ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu, EArt Galeri kurucu ortakları Ceyda-Ergün Arslan ve Mandarin Oriental, Bodrum Genel Müdürü Ersev Demiröz ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte seçkin isimler bir araya geldi.

Etkinliğin ilk gününde serginin küratörlüğünü üstlenen Marcus Graf sergiyi davetlilere gezdirirken "Sanatın güzelliğine ve önemine olduğu kadar, sanatsever ya da koleksiyoneri olmanın büyük yolculuğuna vurgu yaptı. Etkinlik, sanatseverlerin ve sanat koleksiyonerlerinin, her biri alanında özgün sanatçıları, sanat eserlerini keşfetmelerini sağladı." sözleriyle anlattı. Mandarin Oriental, Bodrum Executive Şefi Berk Alpay tarafından hazırlanan şahane lezzetler ve Pernod Ricard'ın içerikleri ile hazırlanan içecekler ile ilk akşam yemeğinde davetlilerin beğenisine sunuldu. Akşam yemeğinde Aymila Taşçı ve orkestrası ile birlikte bir müzik dinletisi gerçekleştirilirken davetliler keyifli dakikalar geçirdi. Aralarında Elif Dürüst, Ardan Özmenoğlu, Melike Alpay Özmen- Güven Özmen, Maya Bitargil- İbrahim Bitargil, Burcu- Hakkı Yıldız, Gökay Gündoğdu- Bulut Reyhanoğlu, Şirin Yalçın'ın yer aldığı etkinlikte Mandarin Oriental, Bodrum'un şahane atmosferinde başarılı bir sanat etkinliğine imza attı.

Etkinliğin ikinci gününde kahvaltı sonrası Marcus Graf tarafından EArt Galeri sanatçıları ile birlikte bir sanat sempozyumu gerçekleştirildi. Sanatçılar arasında Ergin İnan, Alea Pınar du Pre, Burcu Yavuz, Eelco Hilgersom, Ertuğrul Berberoğlu, Gülçin Aslandoğan yer aldı. Sanat sempozyomu ile birlikte sanatın birleştirici gücüyle bir araya gelen konuklar sanatçıların eserlerinde ön plana çıkan ruhu, dayandırılan karakter ve yapı taşlarını detaylı olarak davetliler ile paylaştı. Sempozyumun ardından geleceğin ilerisinde tasarımıyla Yeni BMW 7 serisi'nin eşsiz konforunu ve dijital teknolojilerini deneyimlemek üzere davetlilerimiz test sürüşüne çıktı. Keyifli test sürüşü sonrası akşam yemeği için Jo Malone London'un eşsiz mumlarının kokuları ve ikonik hediye kutuları ile organize edilen masalarda gerçekleştirilen Ioki on the Beach'e geçilirken şahane tatları barındıran Ioki on the beach menüsü ile davetliler manzaranın ve yemeklerin tadını çıkardı.

Etkinliğin son gününde ise La Mer ile birlikte gerçekleştirilen brunch, ilhamını denizin iyileştirici gücünden alan ikonik nemlendirici ailesinin beş dokusunu keşfetmek için bir araya geldi. Brunch içerisinde Estee Lauder ve Lüks Grup Pazarlama Müdürü Papatya Karadere, La Mer'in yolculuğundan ve başlangıcından kısaca bahsetti. Ardından davetliler Mandarin Oriental, Bodrum tarafından hazırlanan brunch ile keyifli bir pazar günü geçirdi.

Davetliler bu sanat ve dopdolu hafta sonu sonrası mutluluklarını dile getirerek otelden ayrıldı.