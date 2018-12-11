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ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2018-ALES/3) sonuçları açıklandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Kasım'da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2018-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
 
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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