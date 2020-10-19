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Alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Karaman'da park halindeki bir cip alev aldı. Çıkan yangın sonrası cip demir yığınına döndü.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 13:28 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:28
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Yangın, saat 12.15 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Şehit İsa Kahraman Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İ.K’ye ait olduğu öğrenilen park halindeki 70 AC 059 plakalı cip, biranda tutuşarak alev topuna döndü. Cipin yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen itfaiye ve polise haber etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiyede yanan araca müdahale etti. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu araç tamamen söndürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda aracın aküsünün bulunmadığı öğrenildi. Yangının kundaklama sonucu çıkmış ihtimalini değerlendiren ekipler, araştırma başlattı.

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