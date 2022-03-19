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Alev alan otomobildeki adam öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde alev alan otomobildeki kişi hayatını kaybetti. Yangının, bölgede bir barakada tek başına yaşadığı belirtilen Bıçakçı'nın ısınmak için yaktığı köz kovasından çıktığı değerlendiriliyor.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 13:48
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Esentepe Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobilde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, sürücü koltuğunda köz kovası bulunduğu, yan koltuktaki cesedin Sebahattin Bıçakçı'ya (50) ait olduğu tespit edildi.

Yangının, bölgede bir barakada tek başına yaşadığı belirtilen Bıçakçı'nın ısınmak için yaktığı köz kovasından çıktığı değerlendiriliyor.

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