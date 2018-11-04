Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adıyaman'da, hareket halindeyken alev alan otomobilde patlama meydana geldi

Adıyaman'da, hareket halindeyken alev alan otomobilde patlama meydana geldi. Patlamada otomobil hurdaya dönerken, kapanan trafik yangının söndürülmesi ile açıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yangın, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Besni karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Bilal Kirişçioğlu yönetimindeki 27 BP 803 plakalı otomobil, hareket halinden dumanlar yükseldiğini görünce otomobili park ederek, yanından uzaklaştı. Alevler içinde kalan otomobil LPG tankı patladı. Araç trafiğine kapanan yol ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil hurda yığınına döndü. Yangının söndürülmesiyle jandarma araçların geçişlerine kontrollü şekilde izin verirken, yangının çıkış nedeni araştırıyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA