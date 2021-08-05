AA 5 Ağustos 2021 Perşembe 06:37 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:14

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaştı.

Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgarın etkisi ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim bölgelerine ulaşmaması için gün boyu havadan ve karadan büyük mücadele verildi.

Sarp ve kayalık arazide süren yangın, zaman zaman bölgedeki yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı.

Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerini de aşarak santralin bahçesine kadar geldi.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Bu arada, Kemerköy Termik Santrali personeli akşam saatlerinde tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken iş makineleri ile de santral çevresinde hendekler kazıldı.

Termik santralin bulunduğu yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da kontrollü olarak bölgeden ayrılıyor. Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı.

Vatandaşların bir kısmı askeri gemilerle bölgeden tahliye edildi. Bölgede kalanlar ise yangını endişeli gözlerle Ören Mahallesi sahilinden takip ediyor.

Ören Mahallesi'nden Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kurtarma gemisine alınan 300'den fazla kişi Bodrum ilçesindeki Cruise Port iskelesine götürülüyor.

Termik santralin önünde ve mahalleye ulaşımı sağlayan güzergahta önlem alan jandarma ekipleri de bölgeye sadece söndürme çalışmasında görevli uzman ekiplerin girişine izin veriyor.

Öte yandan, santralin patlama riskinin olmadığı açıklandı.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'den dün yapılan açıklamada, "Santralde bulunan hidrojen tesisleri ve hidrojen gazı boşaltılmış ve güvenlik altına alınmıştır." bilgisi verilmişti.

Yangının, bir üst noktadaki Yeniköy Termik Santrali'ne ulaşmaması için de büyük bir mücadele ortaya konuluyor.

MİLAS'TA TERMİK SANTRAL BÖLGESİNDEKİ ALEVLER ETKİSİNİ KAYBETTİ

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi.

Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN KEMERKÖY SANTRALİ'NE SIÇRAYAN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Milas ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangına ilişkin, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milas'ta devam eden orman yangınında, dün sabahtan itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının engellendiğini, yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer genel tedbirlerle saat 15.00'e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrolün sağlandığını belirtti.

Saat 15.00'ten itibaren rüzgarın hızının 60 km'ye ulaşması sebebiyle tekrar başlayan yangının yine havadan ve karadan müdahalelerle engellendiğini aktaran Altun, hava karardıktan sonra rüzgarın şiddetini daha da artırması ve yön değiştirmesi sebebiyle artan yangının, santralin bazı bölgelerine sıçradığını bildirdi.

Altun, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği konunun uzmanları tarafından daha önceden öngörüldüğü için santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliye prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUYU HASSASİYETLE TAKİP ETTİ

Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirten Altun, ilgili bakanların da tesisin yöneticileri ile yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vererek tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrıldıklarını bildirdi.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen, acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."

AYDIN'DAKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde 2 gün önce başlayan orman yangınına ekipler çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikseriyle müdahale ederken, vatandaşlar da kazma ve küreklerle mücadeleye destek veriyor.

Karacasu Kaymakamlığınca yapılan açıklamada bir mahallenin tedbir amaçlı kısmen tahliye edildiği bildirilmişti.

MUĞLA'NIN KAVAKLIDERE İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINI MENTEŞE İLÇESİNE ULAŞTI

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı.

Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

Bölgede, Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri tarafından yardım koordinasyon merkezi oluşturuldu.

HATAY'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Dörtyol Kuzuculu mevkisinde orman yangını çıktığı hatırlatıldı.

Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesinde ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

KÖYCEĞİZ'DE ORMAN YANGINLARININ TEHDİT ETTİĞİ BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı.

Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: KARABÜK VE ADANA FEKE YANGINI KONTROL ALTINDA

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük ve Adana'nın Feke ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli, 2 yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Karabük merkez ve Adana Feke yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.