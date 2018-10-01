Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Alevlerin sardığı metruk bina küle döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1954 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere sokak üzerinde bulunan metruk haldeki tek katlı evde henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen evdeki alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA