Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

BURSA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa kara yolunun 1 ile 25. kilometreleri arası tedbiren trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Yenişehir-İnegöl kara yolu üzerinden sağlanıyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Kemel köyündeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın, kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı zirai alanlarda hasar oluştu.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.