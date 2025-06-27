Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

TEKİRDAĞ'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 4 uçak, 14 arazöz, 15 itfaiye aracı, 120 orman işletme personeli ile havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip etti.

Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangında 22 hektar ormanlık alan zarar gördü.

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Küçüksır Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına, 3 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 70 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

ALİAĞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

KUMLUCA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ, AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Kumluca'daki orman yangını ise söndürüldü.

Aksu'nun Yeşilkaraman Mahallesi ve Kumluca Kasapçayırı Mahallesi Demirci tepesi mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

Aksu'daki yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çalışmalar devam ediyor.

Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kumluca ilçesindeki orman yangınına ise ilk müdahaleyi yakınlardaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdu personeli yaptı.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, yangın söndürme işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

BİLECİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gölpazarı Dokuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Gece de devam eden müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

TARAKLI'DAKİ YANGIN BİLECİK'E SIÇRADI

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyüne ulaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AA muhabirine, Sakarya ilinde başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını belirtti.

Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü belirten Sözer, "Bölge müdürlüğümüzün ekipleri orada. Genel Müdürlükten de ne gerekiyorsa takviye istedik. Araç takviyeleri istedik." diye konuştu.

Sözer, Köprücek köyünden 15 kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiğini sözlerine ekledi.