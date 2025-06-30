Alevlerle mücadele sürüyor: 50 bin kişi tahliye edildi... Bilecik ve İzmir için karar

Ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürüyor.

İzmir, Antalya, Hatay, Manisa ve Muğla Bodrum'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

50 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarında toplam 50 binin üzerinde vatandaşların geçici olarak tahliye edilip güvenli bölgelere alındığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre, Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördüğünü açıklayan Yerlikaya, "Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliği'ne 30 milyon TL, İzmir Valiliği'ne de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi." dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"3 günde 263 yangına müdahale edildi. Manisa yangınının enerjisi düştü. Seferihisar'da hava araçları çalışmaya başladı. İzmirdeki yangınlara 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, binin üzerinde arkadaşımızla müdahale ediyoruz. Yangının enerjisi düşürüldü. 3 noktaya arkadaşlarımız yoğunlaşmış durumda. Burada da dünkü kadar olmasa da rüzgarın hızının darbeli olarak 70-80 km bulacağını meteorolojik veriler bize veriyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

"ATEŞ YAKMAYIN"

Ormanda ateş yakmayın, yol kenarlarına sigara atmayın. Anız yakmayın. Çöplerinizi yakmayın. Yangınların büyük bir kısmının orman dışı alandan çıktığını ve ormanları etkilediğini söylüyoruz. Ormanlar bu ülkenin çocuklarının geleceği.

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