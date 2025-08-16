Alevlerle zorlu mücadele: Gelibolu'da köylerin tahliyesi başladı

İSTANBUL 29°C / 22°C
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın nedeniyle bazı köyler tedbiren tahliye edildi.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 19:49
İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Eceabat'ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesine yer verdi.

Vali Toraman, açıklamasında Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini kaydetti.

Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangınla mücadeleye destek verdi.

