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Üç ilde yangınlar devam ediyor! Yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı

İzmir, Manisa ve Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de 5 köy ve 2 mahallenin yangınlar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldığını ve yangınlara 8 noktada müdahale edildiğini açıkladı. Öte yandan Hatay'da orman yangını esnasında alevlerin sardığı yüksek gerilim hattının bomba gibi patlamasıyla yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 07:24 - Güncelleme:
Üç ilde yangınlar devam ediyor! Yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı
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Ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürüyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN YENİ AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki açıklamasının ardından Aydın Sultanhisar, Muğla Bodrum, Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik'teki yangınların kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı, Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçeleri ile İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri ile Hatay'daki yangınların devam ettiğini belirtti.

Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

En son açıklamamızdan sonra 4 yangını kontrol altına aldık. Aydın Sultanhisar, Muğla Bodrum, Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik kontrol altına alındı. Halihazırda devam eden 7 yangın var. İkisi Manisa'da Kula'da ve Ahmetli'de. Bunlar da ciddi yangınlar. İzmir'de devam eden yangınlarımız var, Hatay Antakya ve Adana Kozan'da var. İzmir'de 5 köy ve iki mahalle tahliye edildi tedbiren.

Manisa Akhisar yangını ile bilgilendirme yaparken orada sonuç almakla alakalı oldukça iyimserdik ancak bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu. Maalesef Kula'dan ve Ahmetli'den de yangın ihbarları aldık.

Hatay Antakya'da da sonuç almaya yakınken kararsız ve sert rüzgarlar mücadelemizi uzattı. Umuyorum sabaha kadar sonuç alacağız inşallah.

Adana Kozan'da da tehlike potansiyeli yüksek yangınlardan bir tanesiydi. Önümüzdeki saatlerde buranın kontrol altına alındığıyla ilgili bilgi verilebilir.

ALEVLERİN SARDIĞI YÜKSEK GERİLİM HATTI BOMBA GİBİ PATLADI

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler gece karanlığında karadan müdahaleye devam etti.

Alahan Mahallesi'nde alevlerin sardığı yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı. Vatandaşın cep telefonuyla kayıt aldığı esnada gerçekleşen patlamada trafodan bomba gibi ses çıktı.

Korkutan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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