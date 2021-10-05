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Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraza ret

Iğdır'da, 5 katlı apartmanın en üst katının merdiven boşluğunda ölü bulunan Aleyna Ağgül'ün (18) bıraktığı notta ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Gökhan Argın'ın serbest bırakılması kararına Cumhuriyet Savcılığının yaptığı itiraz, Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

DHA5 Ekim 2021 Salı 15:18 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 15:18
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Olay, 30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Aleyna Ağgül ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın (43) ve oğlu Göktürk Argın (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk Argın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gökhan Argın ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ile yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, serbest bırakılma kararına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığının itirazını reddetti.

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