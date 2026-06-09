Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun "milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına" ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu'nun "milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına" ilişkin paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup, belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır."