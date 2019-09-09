İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine denk gelen 2018 yılında kültür ve organizasyon faaliyetleri ihalesinde yaptığı israf, halefinin 2019’da aynı ihalede yaptığı tasarruflarla gün yüzüne çıktı. İmamoğlu’nun 14 milyon TL’ye İBB Kültür A.Ş’nin başına atadığı Serdal Taşkın’ın şirketine verdiği ihaleyi, halefi Mehmet Murat Çalık bu yıl 5 milyon TL’ye bitirdi. İki başkan döneminde yapılan Barış ve Sevgi Buluşmaları, resim çalıştayı, kültür gezileri gibi icraatlar için yapılan ihaleye bakıldığında İmamoğlu’nun şartnamede nasıl israf yaptığı belgelendi.

HER ŞEYİ YARIYA DÜŞÜRDÜ

İBB Başkanı seçildikten sonra ‘israf’ üzerinden algı operasyonu yapan İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı döneminde Barış ve Sevgi Buluşmalarında, ihalenin teknik şartnamesine 25 bin fotoğraf çekimini dahil ederken, Çalık bu şovdan kaçınmayı tercih etti. Son ihaleye 25 bin fotoğraf şartı konulmadı. İmamoğlu’nun savurganlığı 29 Ekim kutlamalarındaki harcamalarda da görüldü. İmamoğlu, düzenlenen Fener Alayı’nda, bin adet meşale yakılmasını isterken, Çalık “500 yeterli” dedi. Aynı etkinlikte vatandaşa dağıtılacağı söylenen içecek ikramında, İmamoğlu, 5 bin bardak limonata ekletirken, Çalık, ikram sayısını 3 bin olarak belirledi. Yine bir başka içecek kaleminde İmamoğlu’nun ‘10 bin’ dediği ihaleye Çalık, ‘5 bin’ dedi.

REKABETE KIRIM OLDU

Ekrem İmamoğlu tarafından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür A.Ş.’nin başına getirtilen Serdal Taşkın’ın şirketine verilen 14 milyon TL’lik ihaleye tek firma katıldı ve rekabet koşulları oluşmadı. Çalık döneminde yapılan ihaleye ise 4 firma katıldığı için 2 milyon 200 bin TL’lik bir ücret kırımı yapıldı.