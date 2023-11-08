İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2023 Çarşamba / 25 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4985
  • EURO
    30,5435
  • ALTIN
    1790.24
  • BIST100
    7860.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Algı operasyonu çöktü... Netanyahu'nun sözcüsünün ''Gazze tünelleri'' yalanı ifşa oldu
Güncel

Algı operasyonu çöktü... Netanyahu'nun sözcüsünün ''Gazze tünelleri'' yalanı ifşa oldu

İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım 33 gündür aralıksız devam ediyor. Şimdiye kadar 11 bine yakın masum sivili katleden İsrail, korkulu rüyası olarak bilinen 'Gazze tünelleri' için algı çalışmalarına başladı. Sayısız yalanı kamuoyuna servis eden İsrail, bu kez de 'Gazze tünelleri' yalanıyla konuşuldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsünün resmi hesabından yaptığı paylaşım sahte çıktı.

Sabah8 Kasım 2023 Çarşamba 19:36 - Güncelleme:
Algı operasyonu çöktü... Netanyahu'nun sözcüsünün ''Gazze tünelleri'' yalanı ifşa oldu
ABONE OL

İsrail uzun süredir planladığı Gazze'yi ele geçirmek için başlattığı soykırıma devam ediyor. 7 Ekim'de Hamas'ı bahane ederek bölgeye giren, o günden bu yana çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere 11 bine yakın sivili acımasızca katleden İsrail ordusu, katliamlarını sürdürüyor.

Batılı şirketler ve medya desteğiyle algı operasyonunu da yüzü kızarmadan sürdüren İsrail, özellikle sosyal medyada sık sık yalan haberlere imza atıyor. Resmi hesaplardan uydurma haberleri gerçekmiş gibi servis eden İsrail 33 günden bu yana sayısız yalanı kamuoyuna servis etti. İsrailli bebeklerin katledildiği iddialarından Hamas üyelerinin saldırı planladığı söylenen ses kayıtlarına kadar birçok haber servis eden, ancak hepsinin algı operasyonunun bir parçası olduğu anlaşılan İsrail bu kez de "Gazze tünelleri" yalanıyla konuşuldu.

İSRAİL'İN KORKULU RÜYASI: GAZZE TÜNELLERİ

İsrail ordusunun korkulu rüyası olarak bilinen, "Gazze metrosu" olarak bilinen Hamas tünelleri, İsrail'in hala ulaşamadığı enden noktalardan. 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin altını adeta bir yer altı şehrine döndürdüğü söylenen bu tünel ağının Mısır'dan İsrail'e kadar uzandığı söyleniyor. Hamas kuvvetlerinin silah, operasyon ve lojistik faaliyetlerinde önemli bir unsur olduğu bilinen Gazze tünelleri İsrail'in işgal planlarını zora sokuyor.

Tünel ağını işlevsiz hale getirmek için yöntem arayan İsrail, "sünger bombası" adını verdikleri kimyasal bir silah geliştirdiğini duyurmuştu. Tünellerin hakimiyetini sağlamanın yollarını arayan İsrail, algı operasyonu için kolları sıvadı.

İSRAİLLİ SÖZCÜNÜN YALANI PATLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımda Gazze tünellerine eğitimli bomba köpekleri salındığını iddia etti.

Paylaştığı videoda Hamas'ın kazdığı tünellerde ilerleyen özel eğitimli ve bomba taşıyan köpeklerin karanlığın arasında hedeflerine saldırıya geçtiği görüldü. Sözcü Gendelman videoyu "İsrail'in Hamas'a yönelik yaptığı bir operasyon" gibi servis etti.

Ne var ki Gendelman'ın servis ettiği bu görüntülerin aslı başka çıktı. Bağımsız kaynaklar, şimdiye kadar çatışmalarda İsrail ordusunun özel eğitimli köpekleri kullandığını doğrulamadı. Öte yandan yapılan araştırmalar, bu videonun Gazze tünellerinde değil, İsrail ordusunun kendi içinde yaptığı tatbikatlar sırasında kaydedildiğini doğruladı.

  • İsrail soykırımı
  • Gazze tünelleri
  • sahte paylaşım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.