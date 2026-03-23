  • Algı operasyonu ellerinde patladı: ''Araç içinde telefon yasak mı?'' iddialarına net cevap
Güncel

Algı operasyonu ellerinde patladı: ''Araç içinde telefon yasak mı?'' iddialarına net cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 17:30
Algı operasyonu ellerinde patladı: ''Araç içinde telefon yasak mı?'' iddialarına net cevap
DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. "

Açıklamada, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

  • Dezenformasyonla Mücadele
  • Trafik Kanunu
  • Yanıltıcı İçerikler

