Algı operasyonuna kalkışan Türkiye düşmanları rezil oldu

06 Mart 2020 Cuma 13:02 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 13:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından anlaşmaya varılmış ve ateşkes ilan edilmişti.



Dün tüm dünyanın merakla beklediği görüşmeden çıkan ateşkes kararı malum çevreleri rahatsız etti. Türkiye düşmanları sosyal medyadan ateşkes kararının ardından algı operasyonunu başlattı.

Malum çevreler, Türk ve Rus heyetinin arkasında yer alan (Osmanlı’yı büyük kayıplara uğrattığı iddia edilen) II. Katerina heykeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in yanı başındaki 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşındaki Rus askerlerini temsili eden heykel üzerinden Rusya’nın Türkiye’ye mesaj verdiğini ileri sürdü. Ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

II. Katerina ve 93 harbini temsil eden iki heykelin Rus Lider Putin’in Merkel, Çipras, Netanyahu ve diğer ülke liderleriyle görüşmesinde de odada bulunduğu gözler önüne serildi.