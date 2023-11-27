Algı peşine düşen İmamoğlu'na sert çıktı: Son seçimlerde manipülatör olduğunu gördük

İBB Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Partili Meclis Üyesi Ramiz Polat ise konuşmasında, Hollanda Konsolosluğunun lale hediyesine değinerek, "Lale meselesi kalktılar Hollanda Konsolosluğu hediye etti diye Hollanda sayesinde sanki laleye tekrar kavuşmuşuz gibi bir imaj oluşturdular." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AB Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya ile İstanbulkart'ın 250 bin üyesiyle ilgili ortak çalışma içinde olduklarını söylediğini belirten Polat, "Burada veriler kimlerin elinde? Bir de Amerikan Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile 5 milyon dolarlık bir anlaşma yapmışlardı. Sitesinde verilerin işlenmesiyle ilgili iş birliği söz konusu. Amerika ile veri alışverişi risklidir." ifadelerini kullandı.

Fotoğraftaki: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ramiz Polat

İmamoğlu'nun, Avrupa Konseyi'ni kıtanın en önemli demokrasi platformu olarak tanımladığına değinen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye vekalet savaşlarının sebep olduğu sığınmacı sorunu için çözüm istedi. Kimlerden? Orada askeri eğitim verenlerden, finansman sağlayanlardan, demografik yapıyı değiştirenlerden. Seçimlerde, AB Komisyonunun gönderdiği gözlemcilere teşekkür ede ede bitiremedi. Anadolu Ajansını manipülasyonla suçladı. Son seçimlerde gördük kendisi manipülatör oldu."

"DİKEY BAHÇELERİ YÜKSEK MALİYET İDDİASIYLA SÖKTÜ"

Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Partili Meclis Üyesi Hatice Yılmaz, İBB'nin dikey bahçeler ve logosuyla ilgili yaptığı çalışmaları eleştirdi.

Belediyenin dikey bahçeleri kaldırmasına tepki gösteren Yılmaz, "Dikey bahçeleri yüksek maliyet iddiasıyla söktü. Bahçelerin yerine konuşan duvarlar adını verdikleri grafiti yapılacağını duyuran İBB, Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yaptı. Gelen tepkiler üzerine grafiti uygulamasına son verilerek sarmaşık bitkileri dikileceğini açıkladılar. Bitkiler dikildi mi? Hayır. Yerine reklam koydular. Onu da gelen tepkiler üzerine kaldırdılar. "diye konuştu.

Yılmaz, İBB'nin uzun yıllardır kullanılan cami motifli logonun kaldırılıp yerine intihal iddiasının olduğu bir başka logo konulduğunu, bu değişikliğin İBB kurumsal hafızasını zedeleyeceğini söyledi.

İBB'nin mobil uygulamalarına da eleştirilerde bulunan Yılmaz, "2013'ten itibaren bir halkla ilişkiler başarısı olan MOBİETT'yi kaldırarak yerine çalışmayan Otobüsüm Nerede uygulamasını yayınladılar. Çok övdükleri mobil uygulamanın App Store üzerinden puanı 5 üzerinden 1.2." bilgisini paylaştı.

İBB'nin reklam harcamalarının çok ciddi rakamlara ulaştığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sadece İBB'nin 2023 bütçesinden 1 milyar 822 milyon lira PR, reklam ve organizasyonlara harcandı. Hani israftan kaçınılacaktı. Bu parayla her gün 1 adet olmak üzere 365 İETT otobüsü alınabilirdi."