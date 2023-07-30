Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığını kazanmasının üzerinden 4,5 yıl geçen Mansur Yavaş, görev süresi boyunca Ankara'ya sadece iki park yapabildi. Bir tane kreş yapmadı ancak ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi döneminden önceki dönemlerde yapılan projeleri sanki kendi döneminde yapılmış gibi göstererek algı oyunlarına başladı.

Yavaş'ın algı oyununu AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan bozdu. AK Partili ilçe belediyelerin yaptıkları hizmetleri Özcan tek tek sıraladı.

TEK BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMADI

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 buçuk yıllık hizmet süresi boyunca Ankara'ya "sıfırdan" tek bir çivi dahi çakmadığını, Ankaralılara bir havuz bir kreş bile yapamadığını kaydeden Özcan, Yavaş'ın "Yaptık" dediği Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nun bile 2014 yılında Melih Gökçek döneminde yapıldığını açıkladı. Yedi bakanlığın bütçesine denk bütçeye sahip olan ABB'nin, Yavaş'ın beceriksizliği yüzünden borç batağına sürüklendiğini kaydeden Özcan, "Yavaş'ın yönettiği bütçenin onda birine sahip olan ilçe belediyelerimiz bugün Ankaralılar için tenis kortu bile inşa etmiş durumda. Yavaş ise o bütçe ile sadece 2 tane park yapabildi" diye konuştu.

YAVAŞ'IN 'BEN YAPTIM' DEDİĞİ BİRÇOK PROJE ÖNCEKİ DÖNEME AİT'

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın "Ulus trafiğini yerin altına indirmek", "58 kilometre metro hattı", "Her mahalleye bir kreş" gibi projelerinin hiç birini hayata geçirmezken Ankara'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı metro istasyonlarında bulunan yürüyen merdivenlerinin bakımını bile yapamadığını kaydetti.

Özcan şöyle devam etti:

"Bunca fiyaskoya rağmen Yavaş, aynı istasyonlarda sergilediği fotoğraflarla Ankaralılara hizmet etmiş gibi görünmeye çalışıyor. Kuzey Ankara'da yaptık dediği havuz 2014 yılında Melih Gökçek tarafından yapıldı. Yaptım dediğin 18 kreşi Ak Parti dönemi yaptı sen tabela değiştirdin. 1 tane kreş neden yapmadın? Zaten Yavaş hizmet süresi boyunca hep kendisinden önce yapılanların meyvesini yedi. Yavaş'ın 'Ben yaptım' dediği birçok proje kendisinden önceki dönemlerde görev yapan belediye başkanlarına ait. Yavaş söz konusu projelerin birçoğunun adını değiştirip, ufak tefek tadilatlarla halka yeniden pazarlamaya çalışıyor."

'SEN ABB'Yİ BATIRMAKLA MEŞGULKEN AK PARTİ İLÇE BELEDİYELERİ HİZMETTE YARIŞIYOR'

ABB Başkanı Mansur Yavaş'a "4,5 yılda Ankara'ya tek bir çivi çakmadan belediyeyi borç batağına sürükledin. Personel maaşlarını bile ödeyemez hale getirdin. Sıfırdan 'Ankaralı vatandaşlarımız için şunu yaptık' dediğin ne var Sayın Yavaş?" sorusunu yönelten Hakan Han Özcan şunları kaydetti:

"Sen ABB'yi batırmakla meşgulken AK Partili ilçe belediyelerimiz hizmette birbirleri ile yarışıyor. 40 bin nüfuslu, 177 milyon bütçeli Akyurt Belediyemiz 25 Park, 1 tane ritimli kuru havuz, 0-6 yaş için Bebek Kütüphanesi, 3 tane 4-6 Yaş Kur'an Kursu, bir tane 4-6 Yaş Oyun Evi ve 1 tane kapalı salon Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi inşa etti.

93 milyon bütçeye ve 20 bin 521 kişilik nüfusa sahip Bala Belediyemiz ise, 1 tanesi yarı olimpik kapalı yüzme havuzu olmak üzere 2 tane havuz, 5 tane de park inşa etti.

Altındağ Belediyemiz ise 62 park, 1 kreş, 4 yüzme havuzu, 6 ağaçlandırma alanını vatandaşlarımızın hizmetine sundu.

48 bin 357 nüfusu bulunan ve 290 milyon bütçeye sahip Beypazarı Belediyemiz ise, 43 bin 554 metrekare alan üzerine 10 tane park inşa etti. 1 tane yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve iki sentetik iki çim olmak üzere toplam 4 halı saha, 1 tenis kortu, 1 basketbol ve voleybol sahası inşa etti.

Çubuk Belediyemiz 11 park, 1 tane yüzme havuzu ve spor kompleksi, 6 tane halı saha, 8 tane basketbol sahası, 1 bisiklet, 1 yürüyüş, 1 tane de tenis kortu inşa etti."

'İLÇE BELEDİYELERİMİZ TENİS KORTU İNŞA ETTİ: YAVAŞ 2 TANE PARK YAPABİLDİ'

Ankara'nın AK Partili ilçe Belediyeleri tenis kortu inşa ederken Yavaş'ın 4,5 yılda sadece 2 tane park yapabildiğini ifade eden Özcan, "8 bin 200 nüfusu ve 40 milyon bütçesi olan Güdül belediyemiz bile 2019 yılından bugüne kadar 25 tane park inşa edip vatandaşların hizmetine sundu" diye konuşan Özcan ilçe belediyelerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetleri ise şöyle sıraladı:

"179 milyon 987 bin 500 TL bütçeye ve 26 bin nüfusa sahip Haymana Belediyesi, sıfırdan 7 tane park inşa etti.

435 milyon bütçesi bulunan Kahramankazan Belediyesi 3 park, 1 kreş, 3 Mahalle Kültür Evi inşası tamamlandı.

Kalecik Belediyesi de, 72 milyon 750 bin TL bütçeye sahip, 12 bin 502 nüfusu var, buna rağmen 2 tane yüzme havuzu, 17 tane de park inşa etti.

Keçiören Belediyemiz, 4 buçuk yılda 83 yeni park yaptı. 15 adet yeşil alan oluşturdu. Keçiören'de 2 adet kreş ve bir adet çocuk oyun merkezi kuruldu. Atapark, Kafkas ve Yayla mahallelerinde yüzme havuzları kuruldu. Bu havuzlarda çocuklara ücretsiz yüzme dersleri verilmeye başlandı.

160 milyon bütçeye sahip olan Kızılcahamam Belediyemiz de 1 meydan, 1 tane sıfır atık parkı, 3 tane de park inşasını tamamladı.

Bütçesi 150 milyon olan ve 26 bin 553 kişilik nüfusu bulunan Nallıhan Belediyemiz de 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 11 tane de park inşası tamamlandı.

Pursaklar Belediyemiz de, 19 tane park inşasını tamamlayarak Ankaralı vatandaşlarımızın hizmetine sundu.

2 milyar 136 milyon bütçeye sahip Sincan Belediyemiz ise 3 adet yüzme havuzu, 5 adet kreş, 8 adet parkı hizmete sundu.

140 milyon bütçeli ve 33 bin 140 kişilik nüfusa sahip Şereflikoçhisar Belediyemiz ise 3 adet park ve 1 adet lavanta tarlası yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sundu."